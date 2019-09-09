Больше всего голосов челябинский губернатор Текслер получил в СИЗО

Сергей Обертас доволен явкой на выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Максимальная явка и самое большое количество голосов челябинский губернатор Алексей Текслер получил от подопечных следственных изоляторов. Хуже всего губернатора поддерживали жители города Локомотивный, сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель облизбиркома Сергей Обертас, передает корреспондент «URA.RU».

«Очень много Текслер получил в СИЗО, там же была максимальная явка. Меньше всего он набрал в Локомотивном — 63,53%. В других городах и районах соотношение голосов, поданных в пользу кандидатов, в общем соблюдалось. В сравнении с другими регионами мы выглядит великолепно. Вчера состоялись выборы 16 высших должностных лиц. Мы находимся в первой тройке по явке — чуть выше у Башкирии, на первом месте Ставропольский край. Остальные сильно отстали», — сказал Обертас.

По данным облизбиркома на утро понедельника, обработано 99,3% бюллетеней, явка составила 45,15%. Осталось ввести протоколы с четырех участковых комиссий. Текслер лидирует с 69,33%, депутат гордумы Константин Нациевский получил 12,01%, депутата Госдумы Виталий Пашин — 8,83%, бизнесмен Сергей Смышляев — 3,26%, правозащитник Алексей Севастьянов — 3,22%.