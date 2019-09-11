Росстат назвал количество пенсионеров в стране

Людей старше 60 лет в России больше 32 миллионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Улучшение качества медицины и высокая стоимость воспитания детей привели к тому, что в России сейчас пенсионеров больше, чем тридцатилетних. К такому выводу пришли эксперты Росстата.

В России проживает более 32 миллионов человек старше 60 лет. При этом людей в возрасте от 30 до 40 лет всего 24,5 миллиона, свидетельствуют данные Росстата. По мнению экспертов, такой дисбаланс происходит в каждой стране, пишет РИА «Новости». «Подобный переход — неизбежное следствие развития страны: улучшение медицины снижает смертность, а изменение стиля жизни и потребностей делает детей слишком „дорогим удовольствием“», — пояснил изданию генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в России около 7,3 миллиона пенсионеров продолжают работать, сообщает телеканал 360. По словам министра, на программы профессионального обучения пенсионеров и людей предпенсионного возраста ежегодно выделяется пять миллиардов рублей из бюджета. В целом в России рaботaет более 95% экономически aктивного нaселения, отмечает «Национальная служба новостей».