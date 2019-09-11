В ХМАО богатейший телеканал ищет деньги на ремонт

Здание, откуда в прямой эфир выходят первые лица региона, требует ремонта Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В здании окружного телерадиоканала «Югра» протекает крыша, а денег на ремонт нет. Однако, по словам сотрудников рупора правительства, на модернизацию телестудии руководство телеканала финансирование нашло.

«Недавно потратили большие деньги на новое оборудование в студию, купили какой-то супер экран. А крыша протекает, вода капает на осветительные приборы», — на условиях анонимности поделились информацией с «URA.RU» сотрудники ОТРК «Югра».

Зданию, в котором расположен телеканал, уже больше двадцати пяти лет. Именно из студий ОТРК «Югра» проходят прямые включения с участием первых лиц региона. Например, именно там проходила встреча в рамках проекта «Губернатор онлайн» летом этого года. Директор и главный редактор телерадиоканала Валерий Раевский признал существование проблемы.

«Крыша на самом деле требует ремонта не первый год. Мы обращались с этим вопросов в правительство, в распоряжении которого находится здание, неоднократно. Все, что мы можем сделать своими силами — мы делаем. Где-то меняем часть фасада, утепляем стены, латаем крышу, но тут требуется капитальный ремонт и большие финансы», — пояснил Раевский.

Он добавил, что здание принадлежит департаменту госимущества ХМАО и вопрос капремонта в их ведении. Исполняющий обязанности директора департамента общественных и внешних связей Югры Константин Репин, отвечающий за связь журналистов с правительственными структурами, на момент выхода материала не смог ответить на вопросы агентства.