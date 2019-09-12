В Тюмени не смогли обыскать штаб Навального

У тюменского ФБК стоит «Газель» с затонированными стеклами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В тюменском штабе блогера Алексея Навального не стали проводить обыск. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU» с места событий.

«Следователи пытались найти собственника помещения, но не смогли. Поскольку по закону нельзя проводить следственные действия в отсутствии собственника, они не стали проводить обыск», — сообщает он.

К зданию силовики приехали вместе с координатором тюменского штаба Навального Иваном Востриковым. После того, как обыски в помещении провести не удалось, следователи вместе с задержанным отправились в здание регионального управления СКР.

У Сергея Осколкова прошли дома обыски Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

По данным источника «URA.RU» в правоохранительных органах, в Тюмени работают следователи федерального уровня. В пресс-службе Тюменского СУ СКР ситуацию никак не комментируют. В пресс-службе центрального аппарата Следственного комитета на звонки не отвечают.

Как ранее сообщало «URA.RU», утром 12 сентября в квартирах у координатора тюменского штаба Навального Ивана Вострикова и еще одного сотрудника организации Сергея Осколкова прошли обыски. По словам Осколкова, у него изъяли смартфон, три кнопочных телефона, ноутбук, системный блок и жесткий диск, две флешки и старые банковские карты шестилетней давности. Силовики объяснили, что сотрудник штаба проходит свидетелем по делу об отмывании денег «Фондом борьбы с коррупцией» Навального. Обыски проходят и у других сторонников блогера, в общей сложности в 29 городах.