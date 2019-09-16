В Челябинске назвали последних депутатов гордумы нового созыва

Стал известен полный состав горудмы нового созыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Справедливая Россия» определила полный список своих представителей в гордуме Челябинска нового созыва. От Ленинского района партия будет рекомендовать избрать председателя профкома ЧКПЗ Валентину Курину и старшего мастера — заместителя энергетика в колесном цехе ЧКПЗ Андрея Зеленина, сообщил «URA.RU» секретарь бюро совета регионального отделения «СР» Василий Швецов.

В новом созыве гордумы у эсеров будет целая фракция. По данным «URA.RU», от Металлургического райсовета будет рекомендован Владимир Корнев, от Курчатовского — Дмитрий Григорчик, от Советского — Оксана Боярская. До сих пор была интрига, кого «СР» по своей квоте рекомендуют избрать от Ленинского райсовета.

Глава регионального отделения эсеров, депутат Госдумы Валерий Гартунг, чья семья владеет ЧКПЗ, был включен в сенаторскую тройку губернатора Алексея Текслера. Проявив лояльность, он получил неформальное согласие на создание фракции в гордуме. Почти все депутаты-эсеры, победившие на выборах в райсоветы, пройдут в думу.

КПРФ в гордуме будет представлять депутат Калининского райсовета Эльдар Гильмутдинов. Остальные партии мандатов на уровне города не получат.

«Единая Россия» ранее назвала своих депутатов гордумы от Ленинского, Металлургического, Калининского, Центрального, Советского, Курчатовского и Тракторозаводского районов.