16 сентября 2019
15 сентября 2019
14 сентября 2019
13 сентября 2019
12 сентября 2019

Губернатор Югры назначила главу правительственного департамента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, портфель депутата, руки чиновника, дипломат
Новый директор департамента работает в окружном правительстве с 2016 годаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала приказ о назначении директора департамента проектного управления ХМАО — им стал Данил Голубев. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте внешних и общественных связей.

«До назначения, с июля 2018 года, Голубев исполнял обязанности директора данного ведомства», — говорится в сообщении депсвязей. В департаменте проектного управления чиновник работает с 2016 года. До этого времени он занимал различные посты в счетной палате Тюменской области, банковской и нефтяной сфере.

Также в сообщении депсвязей указано, что ранее чиновник, занимавший пост директора департамента проектного управления, являлся еще и вице-губернатором Югры. Однако после изменения штатного расписания окружного правительства такая двойная должность была упразднена.

Как ранее сообщало «URA.RU», кресло директора департамента проектного управления занимал Юрий Южаков. Однако в результате организационной реформы правительства ХМАО он оставил руководство департаментом и сосредоточился на работе в качестве вице-губернатора Югры, курирующего сферы культуры и спорта.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...