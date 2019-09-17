Губернатор Югры назначила главу правительственного департамента

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала приказ о назначении директора департамента проектного управления ХМАО — им стал Данил Голубев. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте внешних и общественных связей.
«До назначения, с июля 2018 года, Голубев исполнял обязанности директора данного ведомства», — говорится в сообщении депсвязей. В департаменте проектного управления чиновник работает с 2016 года. До этого времени он занимал различные посты в счетной палате Тюменской области, банковской и нефтяной сфере.
Также в сообщении депсвязей указано, что ранее чиновник, занимавший пост директора департамента проектного управления, являлся еще и вице-губернатором Югры. Однако после изменения штатного расписания окружного правительства такая двойная должность была упразднена.
Как ранее сообщало «URA.RU», кресло директора департамента проектного управления занимал Юрий Южаков. Однако в результате организационной реформы правительства ХМАО он оставил руководство департаментом и сосредоточился на работе в качестве вице-губернатора Югры, курирующего сферы культуры и спорта.