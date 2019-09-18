Участницы голодовки в ХМАО шантажируют Комарову

От губернатора требуют проигнорировать общественное мнение Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Голодовка ипотечников в Сургуте

Участницы голодовки в Сургуте выдвинули новые требования к окружной власти. Они хотят отменить достигнутые договоренности и вынуждают губернатора ХМАО Наталью Комарову единоличным решением снизить ценз оседлости, дающий право на льготы.

«Активисты увидели, что снижение ценза встречает сопротивление общественности, вызывает, как они выражаются, социальную рознь, и, прикрываясь тем, что в Югре нельзя такое допускать, вынуждают губернатора пойти у них на поводу», — делится мнением источник в правительстве ХМАО.

По просьбе активисток из Сургута социологи выясняют, нужно ли менять ценз оседлости для участников льготной ипотечной программы «Молодая семья» с 15 лет (как сейчас) до 6 лет. Согласно промежуточным итогам, более 80% опрошенных считают, что ничего менять не нужно. Кроме того, в соцсетях югорчане в основном негативно высказываются об инициативе активисток. Теперь последние требуют проигнорировать результаты опроса, который сами и инициировали в результате переговоров с уполномоченным по правам человека в ХМАО Натальей Стребковой, и принять решение в обход мнения людей.

«Женщин понять можно, но почему они не готовы принимать мнение общественности, изучать которое сами и предложили — неясно. Нельзя игнорировать чью-то позицию при обсуждении подобных вопросов», — считает член общественной палаты Югры Татьяна Пономарева.

Опрос по теме снижения ценза оседлости для участников льготной ипотечной программы продлится до 16 октября на сайте «Открытый регион». Принять участие в опросе могут зарегистрированные пользователи портала госуслуг.