В Югре подросток на маминой машине устроил смертельное ДТП

Машина, которой управлял подросток, принадлежала его матери Фото: УМВД России по ХМАО

В Нижневартовске в ДТП погиб подросток, который управлял автомобилем, принадлежащим его матери. Об этом «URA.RU» рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре

«Пассажир автомобиля ВАЗ, юноша 2001 года рождения, от полученных травм скончался. Водитель и еще один пассажир этого же автомобиля, юноша 2002 года рождения, получили ранения», — добавили в пресс-службе полиции.

Авария произошла накануне вечером, в старой части города. В пресс-службе полиции объяснили, что семнадцатилетний подросток, не имея прав на управление автомобилем, превысил скорость, допустил занос и практически лоб в лоб столкнулся с «Газелью». Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Источники «URA.RU» сообщили, что погибшему в ДТП молодому человеку 18 лет должно было исполниться через полторы недели. Пассажиры легковушки с травмами различной степени тяжести находятся в больнице Нижневартовска.