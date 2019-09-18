В Златоусте мужчина взорвал гранату в общежитии

Мужчина угрожал жильцам общежития гранатой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Златоусте 18 сентября в результате взрыва гранаты один человек погиб, еще четверо пострадали. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел в ходе бытового конфликта в одном из общежитий. К жильцам одной из комнат пришел мужчина и стал угрожать им предметом, похожим на боевую гранату. В результате произошел взрыв. «Сам мужчина погиб на месте. Двое мужчин и две женщины госпитализированы», — уточнили в пресс-службе полицейского главка региона.

«Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе минздрава области.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в Следственном управлении СК России по Челябинской области.