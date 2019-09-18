17 сентября 2019

В Златоусте мужчина взорвал гранату в общежитии

© Служба новостей «URA.RU»
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Ректор Челябинского Государственного Университета - ЧелГУ, Сергей Таскаев. Челябинск, граната, портрет, лимонка, таскаев сергей
Мужчина угрожал жильцам общежития гранатойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Златоусте 18 сентября в результате взрыва гранаты один человек погиб, еще четверо пострадали. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел в ходе бытового конфликта в одном из общежитий. К жильцам одной из комнат пришел мужчина и стал угрожать им предметом, похожим на боевую гранату. В результате произошел взрыв. «Сам мужчина погиб на месте. Двое мужчин и две женщины госпитализированы», — уточнили в пресс-службе полицейского главка региона.

«Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе минздрава области.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в Следственном управлении СК России по Челябинской области.

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