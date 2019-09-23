В Перми мужчина расстрелял машину после ссоры на парковке

Водитель прострелил стекло чужого автомобиля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми неизвестный мужчина выстрелил в машину жителя Паркового микрорайона после дорожного конфликта. Об этом журналистам рассказал пострадавший. По его словам, сразу после происшествия ему начали угрожать «представители Федерации бокса».

Пермяк сообщил, что некий человек атаковал его авто после перепалки на парковке. Выйдя во двор своего дома, Ярослав (имя изменено) обнаружил, что его машину заблокировал Jeep Cherokee. Мужчина дождался владельца внедорожника и высказал свои претензии. В ответ незнакомец «нецензурно выругался и уехал». «Я также выехал с территории. На выезде меня встретил этот водитель Я вышел к нему с пустыми руками, а он направил на меня пистолет и, угрожая им, стал выкрикивать оскорбления в мою сторону. Грозился применить оружие!» — приводит 59.RU слова Ярослава.

Мужчины обменялись претензиями, оба вернулись в свои автомобили и поехали дальше. На одном из светофоров Ярослав заметил, что Jeep поравнялся с его машиной, водитель открыл окно и выстрелил в сторону оппонента, прострелив стекло.

Спустя несколько минут, по словам пострадавшего, к нему приехали друзья стрелка, которые представились участниками Федерации бокса Пермского края. Они угрожали ему и требовали, чтобы он не обращался в полицию. Однако Ярослав все же написал заявление.

В полиции «URA.RU» подтвердили факт обращения. «Да, действительно, в полицию от местного жителя поступило заявление по факту повреждения автомобиля. В настоящее время проводится проверка», — пояснили в пресс — службе ГУ МВД по Пермскому краю. Получить оперативный комментарий региональной Федерации бокса агентству не удалось. Телефон президента организации Петра Павлова оказался выключен.