Власти займутся челябинской скорой, где врачам угрожали за коллективную жалобу

Водители и фельдшеры скорой пожаловались на сокращение стимулирующих выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области более 40 сотрудников станции скорой помощи Саткинского района пожаловались на низкие зарплаты. В региональном минздраве пообещали разобраться с произошедшим.

Водители и фельдшеры скорой помощи попросили руководство объяснить, почему им сократили стимулирующие выплаты, сообщает портал 74.RU. «Оклад подняли, а те выплаты, которые давали нам заработать более-менее, просто урезали на 80 процентов», — рассказал изданию водитель скорой помощи Дмитрий Бурдин. По его словам, теперь работники получают около 15 тысяч рублей.

По словам другого водителя, Сергея Павлова, после подачи обращения заведующая медчастью накричала на фельдшеров, подписавших жалобу. «Орала безбожно, мол, какое право вы имеете писать на главврача, он поставит вас всех раком», — рассказал он.

Авторы заявления рассказали, что руководство пока никак не отреагировало на обращение. В минздраве Челябинской области заявили, что с начала года структура начисления зарплаты медработникам изменилась: увечился оклад и уменьшились стимулирующие выплаты. В ведомстве пообещали отправить на станцию рабочую группу для урегулирования конфликта, сообщает РИА «Новости».

Ранее писало «URA.RU», что пять сотрудников станции скорой помощи в Октябрьском районе Челябинской области подали заявление об увольнении. Причиной стали низкие зарплаты. Однако в региональном минздраве сообщили, что никаких нарушений в зарплате нет.