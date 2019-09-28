27 сентября 2019

Гражданина РФ задержали в Испании по запросу ФБР

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанного россиянина американцы подозревают в многомиллионном мошенничествеФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В испанской Валенсии по запросу США арестован гражданин РФ Александр К., посетивший страну с женой и семилетним сыном. Об этом сообщила газета Las Provincias.

«В США Александра подозревают в мошенничестве через интернет и причинении ущерба на миллионы долларов», — цитирует «Ридус» испанское издание. Уточняется, что с испанской полицией связалось Федеральное бюро расследований (ФБР), которое предоставило международный ордер на арест россиянина.

Жителя РФ арестовали на глазах семьи и других пассажиров самолета, прилетевших в Валенсию. Подозреваемый был доставлен в полицейский участок, где ему предъявили обвинениея. В ближайшее время мужчина предстанет перед испанским Национальным судом.

В посольстве РФ в Мадриде сообщили, что внимательно следят за ситуацией. «Его делом занимается местный адвокат», — уточнил ТАСС в российском представительстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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