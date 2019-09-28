Гражданина РФ задержали в Испании по запросу ФБР

В испанской Валенсии по запросу США арестован гражданин РФ Александр К., посетивший страну с женой и семилетним сыном. Об этом сообщила газета Las Provincias.
«В США Александра подозревают в мошенничестве через интернет и причинении ущерба на миллионы долларов», — цитирует «Ридус» испанское издание. Уточняется, что с испанской полицией связалось Федеральное бюро расследований (ФБР), которое предоставило международный ордер на арест россиянина.
Жителя РФ арестовали на глазах семьи и других пассажиров самолета, прилетевших в Валенсию. Подозреваемый был доставлен в полицейский участок, где ему предъявили обвинениея. В ближайшее время мужчина предстанет перед испанским Национальным судом.
В посольстве РФ в Мадриде сообщили, что внимательно следят за ситуацией. «Его делом занимается местный адвокат», — уточнил ТАСС в российском представительстве.