Instagram Шварценеггера подвергся «атаке» россиян из-за фото с сыном в русской форме

Арнольд Шварценеггер всегда выкладывает в соцсети поздравления для сына Фото: Instagram Арнольд Шварценеггер

Пользователей Instagram из России сильно заинтересовал снимок, размещенный в соцсети голливудским актером Арнольдом Шварценеггером. на фотографии актер стоит в шубе рядом с сыном Кристофером, который облачен в шинель полковника МВД.

Снимком Шварценеггер поздравил своего сына с очередным днем рождения. «Сейчас ты заставляешь меня гордиться тобой каждый день. Не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал», — признался звезда Голливуда.

Россияне присоединились к поздравлению актера, однако не упустили повода поерничать. Многие отметили, что отец и сын Шварценеггеры были одеты «как русские». «Ничего себе шуба», — написал dahaole. «Motreshka, vodka, balalaika, с др», — подчеркнул feliks_buran. «Когда он успел стать полковником российской полиции?», — спросил фанат актера. «Ну, поехали! Продам шинель, дешево», — написал waterfish2017.

Подписчикам фотография напомнила о том, что актер в 1988 году снялся в американском боевике «Красная жара», сыграв роль отважного капитана милиции Ивана Данко. Менее чем за сутки снимок в соцсети набрал более полумиллиона лайков.