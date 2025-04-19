Обладатель гигантских овощей поделился секретами хорошего урожая

Обладатель гигантских овощей, агроном-любитель Александр Чусов, поделился секретами успешного урожая. Он подчеркивает, что ключевым фактором является теплая почва при посадке.
«Самый первый и ключевой момент — земля при посадке растений должна быть теплой», — передает слова Чусова «Российская газета». Он добавил, что для ее прогрева лучше использовать прозрачную пленку. Молодые растения следует защищать от яркого солнечного света, чтобы избежать ожогов. Поливать овощи рекомендуется только теплой водой, оптимальная температура — около 20 градусов. Важно также следить за кислотностью воды для подкормок: идеальный pH составляет 5,5-6,5.
Чусов рекомендует не перекапывать землю заранее и вносить удобрения непосредственно перед высадкой. Он использует органо-минеральные удобрения, что помогает избежать лишних хлопот. В этом году он надеется вырастить еще большие тыквы, а также гигантский лук и томаты. Чусов отмечает, что для гигантских овощей важно использовать семена любительской селекции и правильно применять агротехнику. Кроме того, опровергает мифы о химикатах в таких овощах, утверждая, что их излишек может замедлить рост. Выращенные овощи часто идут на конкурсы, а их мякоть можно использовать для кормления животных или делиться с посетителями выставок.
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