Троллейбусный парк Челябинска рискует остаться без сотрудников

Оценки состояния троллейбусного парка оказались абсолютно противоположными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водитель троллейбуса в Челябинске анонимно рассказал, что сотрудникам урезают премии, а машины находятся в плохом состоянии. Глава «ЧелябГЭТа» в разговоре с «URA.RU» информацию опроверг.

«У нас в основном все (кондукторы. — прим. ред.) вахтовики — график 15 на 15. Но за такую зарплату, грубо говоря, в 15 тысяч рублей они не выдерживают», — цитирует 74.ru сотрудника парка. По словам собеседника издания, с приходом директора «ЧелябГЭТа» Александра Павлюченко, зарплату подняли с 63 до 67 рублей за час работы, при этом урезали премии. «Мы стали получать меньше, пять лет назад я получала столько же, сколько и сейчас», — отмечает водитель. Также сотрудник парка отмечает плохое состояние троллейбусов из-за жуткого дефицита запчастей. «Либо ты катаешься до поломки, либо у тебя машину ставят под забор — одно из двух», — пояснила работник.

Павлюченко в разговоре с URA.RU назвал анонимного водителя «лгуном». «Это провокация. Ничего такого не наблюдаем. Я как руководитель могу сказать, что психологическое состояние в коллективе хорошее. Эта анонимная информация — абсолютная ложь. Аноним — лгун. Зарплата только растет с октября 2017 года. Премия остается на том же уровне. В качестве доказательства можно взглянуть на бюджетные отчеты», — заявил директор парка.

По его словам, состояние троллейбусов поддерживается на должном уровне. «Понимаете, троллейбусы находится в аренде у банкротного предприятия. В это имущество грандиозное вложение не можем делать, но технически поддерживаем», — подчеркнул глава челябинского электротранспорта. «Я думаю, такая информация пошла из-за реформы в троллейбусном виде транспорта. Я выяснил, что до моего прихода режим работы был сформирован так, что с 18 до 19 часов 50% троллейбусов уходят в депо. А нам ведь нужно, чтобы троллейбусы ездили в вечернее время тоже», — заключил Павлюченко.