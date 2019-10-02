Тюменских силовиков заставили доказывать, что «блогер с бензопилой» хулиган

Пока полиция не нашла доказательств хулиганства блогера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В действиях тюменского блогера Вахтанга Кварацхелия, который пугал прохожих на Текутьевском бульваре в образе клоуна с бензопилой в руках, суд не увидел нарушений правил порядка. Дело рассматривалось в Ленинском суде и было возвращено на доследование в полицию, рассказали «URA.RU» в Следственном комитете по Тюменской области. В правоохранительные органы молодого человека вызвали 2 октября.

«Пришел в отделение, но меня отпустили, сказав, что все нормально», — рассказал «URA.RU» блогер Кварацхелия. Тем не менее в пресс-службе Следственного комитета отметили, что правоохранительные органы будут дорабатывать дело, а потом вновь отправят его в суд на рассмотрение.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на блогера был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Молодой человек, переодевшись в клоуна, пугал прохожих на Текутьевском бульваре, выбегая из кустов возле с бензопилой в руках. Сам он не считает себя виновным.