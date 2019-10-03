Умерли пермские медики из больницы, где врачи требовали повышения зарплаты

Смерть медиков подтвердили в краевом минздраве Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Скандалы с оптимизацией и увольнениями в больницах Чайковского

В Чайковском скончались сотрудники центральной городской больницы (ЦРБ), где добивался повышения зарплат медперсонал. Информация об этом размещена в группе «Черный список Чайковский» в соцсетях. Анонимный источник предположил, что причиной могла стать высокая нагрузка на медперсонал больницы.

«Медсестер скоро к Новому году не останется. Кто умирает от такой нагрузки, кто уходит, находя лучшую работу», — сообщил источник.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края подтвердили сообщение о смерти врачей. «Действительно, две сотрудницы, работавшие в больнице города Чайковский, скончались. Но эти случаи произошли не на территории медицинского учреждения и не связаны с его работой. В конце августа умерла медсестра. Ранее — врач-инфекционист, она была на пенсии и на тот момент не являлась сотрудником ЦРБ», — пояснили «URA.RU» в минздраве Прикамья.

В августе в Чайковском сообщили о забастовке врачи станции скорой помощи. Они требовали повысить им зарплату и оплатить переработки. Жители города обращали внимание руководства Пермского края на низкое качество оказания медпомощи в центральной горбольнице и начали сбор подписей за отставку руководителя медучреждения Александра Кожевникова.