03 октября 2019

Путин раскрыл секрет, чего не хватает Зеленскому для репутации честного политика

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин считает, что украинский президент действительно хочет урегулировать конфликт в ДонбассеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что нужно сделать его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы получить репутацию честного политика. По словам президента РФ, в первую очередь он должен завершить конфлик в Донбассе.

Путин выразил надежду, что Зеленский действительно хочет урегулировать конфликт, пишет RT. «Если у него хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик», — заявил президент на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Вместе с тем Путин признался, что не знает, насколько на Украине сильны противники урегулирования. «Сможет ли он [Зеленский] противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать», — заявил президент России.

Ранее Путин говорил о том, что Зеленскому досталось «тяжелое наследство» от прежнего руководства страны, напоминает «Царьград».

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