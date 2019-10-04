Путин раскрыл секрет, чего не хватает Зеленскому для репутации честного политика

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что нужно сделать его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы получить репутацию честного политика. По словам президента РФ, в первую очередь он должен завершить конфлик в Донбассе.
Путин выразил надежду, что Зеленский действительно хочет урегулировать конфликт, пишет RT. «Если у него хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик», — заявил президент на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
Вместе с тем Путин признался, что не знает, насколько на Украине сильны противники урегулирования. «Сможет ли он [Зеленский] противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать», — заявил президент России.
Ранее Путин говорил о том, что Зеленскому досталось «тяжелое наследство» от прежнего руководства страны, напоминает «