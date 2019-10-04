Минфин оценил потери бюджета при стоимости нефти 10 долларов за баррель

В бюджете из-за низкой цены на нефть может образоваться большая дыра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бюджет России может потерять около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов, если цена на нефть рухнет до 10 долларов за баррель. Такой прогноз сделали в Минфине РФ.

Расчет ведомство сделало в проекте бюджета на 2020—2022 годы, сообщает газета «Известия». В министерстве не исключили, что если цена в 10 долларов останется на неизменном уровне на протяжении 10 лет, то казна недополучит от продажи энергоресурсов доходы в размере более 70% годового ВВП.

Впрочем, как отмечают в Минфине этот вариант является наиболее пессимистичным. Там рассчитывают что цены на «черное золото» не опустятся ниже 40 долларов. «В этом случае государственные финансы не пострадают», — уверяют аналитики, добавляя, что урон от коллапса на нефтяных рынках для России окажется нулевым.

Глава Минэнерго Александр Новак ранее заявил, что в 2019 году рост мирового спроса на нефть может достичь минимального уровня за последние семь лет, напоминает RT. Чиновник считает, что это связано с замедлением глобальной экономики.