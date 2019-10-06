Губернатор Югры установила рекорд по времени общения с жителями

Губернатор ХМАО Наталья Комарова традиционно на встречах с населением работает до последнего вопроса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

Губернатор Югры Наталья Комарова установила рекорд по времени обсуждения реализации национальных проектов с жителями. Ее общение с сургутянами продлилось порядка восьми с половиной часов передает корреспондент «URA.RU».

Жителей интересовал широкий спектр вопросов по самым разным направлениям. На встречу с Комаровой пришли несколько женщин, которые не смогли получить жилищную субсидию по окружной программе льготной ипотеки из-за достижения 36-летнего возраста. «Неужели это означает, что мы больше не можем рассчитывать на ее получение?», — спросили они.

Глава региона ответила, что на данный момент условия программы не включают в себя выплату денег, в случае если кто-то из супругов достиг возраста 36 лет. «Впрочем, я готова дополнительно встретиться с вами и еще раз обсудить эту тему», — заявила Комарова. Также во время встречи прозвучал ряд поручений в адрес окружного правительства и мэрии Сургута. Департамент здравоохранения должен будет подготовить проект капитального ремонта здания сургутского кожно-венерологического диспансера. Чиновники администрации должны решить вопрос с обеспечением парковочных мест в доме социального использования.

Глава региона традиционно завершила встречу только, когда был задан последний вопрос из зала. «Мы сегодня много говорили о разных составляющих города. Очень важно, чтобы Сургут был драйвером экономического развития региона, учитывая его функционал и те предприятия, которые работают на его территории», — добавила Комарова.

Ранее «URA.RU» сообщало, что глава ХМАО намерена объехать всю Югру, чтобы обсудить с жителями реализацию национальных проектов в регионе.