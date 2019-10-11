На улицах Челябинска парализовано движение

Многие жители северо-запада Челябинска, самой многочисленной части города, опоздали на работу утром 11 октября из-за многокилометровых пробок. Проезд по улицам Братьев Кашириных, Труда, Худякова и Университетской Набережной в сторону центра занял почти час, передает корреспондент «URA.RU».
На некоторых участках были аварии. На улице Братьев Кашириных не работают два светофора. На улицах Труда и Энгельса дорожные рабочие заняли часть проезжей части. Перекресток улиц Коммуны и Энтузиастов перекрыт. Негативно на движении автомобилистов сказались и выделенные полосы для общественного транспорта.
В этом году в Челябинске велись масштабные дорожные работы, связанные с подготовкой к части мероприятий саммитов ШОС и БРИКС 2020 года. Власти обещали перенастроить светофоры, однако пока результата нет.