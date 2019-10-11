10 октября 2019
09 октября 2019

На улицах Челябинска парализовано движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка из-за ремонта дороги на проспекте Ленина. Челябинск, ремонт дороги, проспект ленина, затрудненное движение, пробка
Челябинск встал в пробках из-за дорожных ремонтовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Многие жители северо-запада Челябинска, самой многочисленной части города, опоздали на работу утром 11 октября из-за многокилометровых пробок. Проезд по улицам Братьев Кашириных, Труда, Худякова и Университетской Набережной в сторону центра занял почти час, передает корреспондент «URA.RU».

На некоторых участках были аварии. На улице Братьев Кашириных не работают два светофора. На улицах Труда и Энгельса дорожные рабочие заняли часть проезжей части. Перекресток улиц Коммуны и Энтузиастов перекрыт. Негативно на движении автомобилистов сказались и выделенные полосы для общественного транспорта.

В этом году в Челябинске велись масштабные дорожные работы, связанные с подготовкой к части мероприятий саммитов ШОС и БРИКС 2020 года. Власти обещали перенастроить светофоры, однако пока результата нет.

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