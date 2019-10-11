10 октября 2019
09 октября 2019

Уральский мэр отремонтировал квартиру за счет бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемы в жилом доме в городе Курган после капитального ремонта. Курган., комната после протечки, цветы на окне
Чиновнику придется вернуть деньги в казнуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Шабуровского сельского поселения (Каслинский район) заключил муниципальный контракт, чтобы отремонтировать собственную квартиру. Коррупционное преступление выявили при проверке муниципалитета, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области.

«В августе 2018 чиновник профинансировал в рамках муниципального контракта замену оконного блока и балконной двери в квартире, где проживает с апреля 2017 года в размере 26,2 тыс. рублей. Главу в рамках искового заявления обязали вернуть средства в бюджет, суд согласился с этим решением», — пояснили агентству в пресс-службе надзорного ведомства.

Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.

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