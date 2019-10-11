Уральский мэр отремонтировал квартиру за счет бюджета

Чиновнику придется вернуть деньги в казну
Глава Шабуровского сельского поселения (Каслинский район) заключил муниципальный контракт, чтобы отремонтировать собственную квартиру. Коррупционное преступление выявили при проверке муниципалитета, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области.
«В августе 2018 чиновник профинансировал в рамках муниципального контракта замену оконного блока и балконной двери в квартире, где проживает с апреля 2017 года в размере 26,2 тыс. рублей. Главу в рамках искового заявления обязали вернуть средства в бюджет, суд согласился с этим решением», — пояснили агентству в пресс-службе надзорного ведомства.
Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.