На избирательные участки в Екатеринбурге пришли более 90 тысяч горожан Фото: Анна Майорова © URA.RU

Опрос о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге — способ федеральных властей замерить потенциал протестного голосования в уральской столице и в целом в стране, утверждают источники «URA.RU» во властных структурах. По информации инсайдеров, таким образом федеральные власти готовятся к масштабной кампании — выборам в Госдуму в 2021 году — и грядущим губернаторским кампаниям.

В опросном бюллетене о будущем месте храма было два варианта: площадка бывшего Приборостроительного завода на Горького, 17 и участок за Макаровским мостом. Поскольку за первую площадку ранее агитировали городские власти, епархия и знаменитости, власти полагают, что голосование за второй вариант может стать выражением протеста горожан. Справедливость этой точки зрения в разговоре с «URA.RU» подтвердил политолог Аббас Галлямов.

Эксперт также отметил, что голосование за будущее место храма не носит исключительно политический характер. «Выбирая одну из двух площадок, избиратель будет также исходить из своих собственных представлений о прекрасном», — отметил он в разговоре с «URA.RU». Кроме того, политолог допустил, что голосование за территорию рядом с Макаровским мостом может означать, что «власти просто подобрали плохую площадку».

Опросные участки закрылись в Екатеринбурге в 20:00. По последним данным, в опросе приняли участие 97,5 тысяч горожан с правом голоса (около 9% избирателей). По мнению политолога Марата Баширова, такая явка не страхует власти от новых протестов. «Эту явку нельзя считать валидной. Если после этого население посчитает, что были предложены площадки, которые на самом деле их не устраивают, высока вероятность новых протестов», — объяснил Баширов «URA.RU».