Православным указали, как голосовать на опросе о храме Екатерины

Митрополит призвал православных голосовать за площадку, принадлежащую УГМК Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал православных прийти 13 октября на опросные участки и проголосовать за одно из потенциальных мест для строительства храма Святой Екатерины — площадку Приборостроительного завода. Обращение владыки было зачитано за воскресным богослужением в городских храмах.

«Зачитано обращение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, призвавшего духовенство и паству принять участие в опросе по месту строительства главного городского собора и высказаться за площадку в историческом центре города — на месте бывшего Приборостроительного завода», — говорится в сообщении на сайте епархии.

Также Кирилл отметил «правильный настрой» спонсоров строительства храма — владельцев Уральского горно-металлургического комбината (УГМК) и Русской медной компании (РМК). «Господь знает их сердечное устроение и их добрые дела. Нам всем надо научиться созидать любовь между людьми независимо от их достатка», — заявил митрополит Кирилл.

Как писало «URA.RU», в опросном листе для голосования за место под строительство храма Святой Екатерины будет два варианта — площадка бывшего Приборостроительного завода на Горького, 17 и участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей—набережной Рабочей Молодежи—улицы Челюскинцев.

Участок земли на Горького, 17 принадлежит компании УГМК, а место за Макаровским мостом арендует компания «Брусника». В связи с этим собеседники агентства полагали, что предпочтительной площадкой для инвесторов стройки будет именно Приборостроительный завод.