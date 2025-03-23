23 марта 2025
22 марта 2025

Экс-директор пермского музея современного искусства объяснила смену логотипа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Cтиль обновили в рамках текущей деятельности музея
Cтиль обновили в рамках текущей деятельности музея Фото:

Бывший директор пермского музея современного искусства Наиля Аллахвердиева прокомментировала начало ребрендинга учреждения, связав его с переездом в новое здание и необходимостью адаптации к специфике места. По ее словам, переезд стал поводом для создания новой айдентики, которая бы соответствовала новой эпохе и особенностям нового пространства.

«Стилистическим решением нового логотипа стало внедрение элемента рамки, которая повторяет геометрию плана бывшего автосалона Mercedes-Benz, где сейчас находится музей. Кириллическая версия нового логотипа связана и с перестраховкой, связанной с обсуждением законопроекта, запрещающего использование латиницы в вывесках», — цитирует Аллахвердиеву «Коммерсант-Прикамье». Она также подчеркнула, что новый стиль позволит сократить расходы на графический дизайн в условиях ограниченного бюджета.

Ранее стало известно, что у пермского музея современного искусства сменились фирменный стиль и логотип. Вместо «PERMM» теперь написано «ПЕРММ», а логотип теперь строго черно-белый без розовых тонов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший директор пермского музея современного искусства Наиля Аллахвердиева прокомментировала начало ребрендинга учреждения, связав его с переездом в новое здание и необходимостью адаптации к специфике места. По ее словам, переезд стал поводом для создания новой айдентики, которая бы соответствовала новой эпохе и особенностям нового пространства. «Стилистическим решением нового логотипа стало внедрение элемента рамки, которая повторяет геометрию плана бывшего автосалона Mercedes-Benz, где сейчас находится музей. Кириллическая версия нового логотипа связана и с перестраховкой, связанной с обсуждением законопроекта, запрещающего использование латиницы в вывесках», — цитирует Аллахвердиеву «Коммерсант-Прикамье». Она также подчеркнула, что новый стиль позволит сократить расходы на графический дизайн в условиях ограниченного бюджета. Ранее стало известно, что у пермского музея современного искусства сменились фирменный стиль и логотип. Вместо «PERMM» теперь написано «ПЕРММ», а логотип теперь строго черно-белый без розовых тонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...