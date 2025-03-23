Экс-директор пермского музея современного искусства объяснила смену логотипа

Бывший директор пермского музея современного искусства Наиля Аллахвердиева прокомментировала начало ребрендинга учреждения, связав его с переездом в новое здание и необходимостью адаптации к специфике места. По ее словам, переезд стал поводом для создания новой айдентики, которая бы соответствовала новой эпохе и особенностям нового пространства.
«Стилистическим решением нового логотипа стало внедрение элемента рамки, которая повторяет геометрию плана бывшего автосалона Mercedes-Benz, где сейчас находится музей. Кириллическая версия нового логотипа связана и с перестраховкой, связанной с обсуждением законопроекта, запрещающего использование латиницы в вывесках», — цитирует Аллахвердиеву «Коммерсант-Прикамье». Она также подчеркнула, что новый стиль позволит сократить расходы на графический дизайн в условиях ограниченного бюджета.
Ранее стало известно, что у пермского музея современного искусства сменились фирменный стиль и логотип. Вместо «PERMM» теперь написано «ПЕРММ», а логотип теперь строго черно-белый без розовых тонов.
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