23 марта 2025

Нанесен удар по заводу, украденном Украиной у Китая

В подконтрольном Киеву Запорожье нанесли удар по заводу «Мотор Сич»
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод обслуживает авиационные газотурбинные двигатели
Завод обслуживает авиационные газотурбинные двигатели Фото:

Удар нанесен в направлении завода «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Несколько лет назад Киев незаконно национализировал предприятие у китайской компании.

«Запорожье, третья добралась до места назначения. Говорят „Мотор Сич“ или где-то впритык рядом», — рассказал Лебедев РИА Новостям.

В январе завод уже атаковали. «Мотор Сич» специализируется на авиационных газотурбинных двигателях, а также промышленных газотурбинных установках. Предприятие активно сотрудничало с  Россией. В 2019 году 50% акций завода приобрели китайские компании «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» и Xinwei Group. Но вскоре президент Украины Владимир Зеленский принял закон о национализации завода.

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Удар нанесен в направлении завода «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Несколько лет назад Киев незаконно национализировал предприятие у китайской компании. «Запорожье, третья добралась до места назначения. Говорят „Мотор Сич“ или где-то впритык рядом», — рассказал Лебедев РИА Новостям. В январе завод уже атаковали. «Мотор Сич» специализируется на авиационных газотурбинных двигателях, а также промышленных газотурбинных установках. Предприятие активно сотрудничало с  Россией. В 2019 году 50% акций завода приобрели китайские компании «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» и Xinwei Group. Но вскоре президент Украины Владимир Зеленский принял закон о национализации завода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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