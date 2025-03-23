Нанесен удар по заводу, украденном Украиной у Китая

Удар нанесен в направлении завода «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Несколько лет назад Киев незаконно национализировал предприятие у китайской компании.
«Запорожье, третья добралась до места назначения. Говорят „Мотор Сич“ или где-то впритык рядом», — рассказал Лебедев РИА Новостям.
В январе завод уже атаковали. «Мотор Сич» специализируется на авиационных газотурбинных двигателях, а также промышленных газотурбинных установках. Предприятие активно сотрудничало с Россией. В 2019 году 50% акций завода приобрели китайские компании «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» и Xinwei Group. Но вскоре президент Украины Владимир Зеленский принял закон о национализации завода.
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