ВСУ использовали 3D-принтеры для производства мин в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили в Судже Курской области мины, изготовленные с использованием технологий 3D-печати. Об этом рассказал боец отряда «Т» добровольческого корпуса, входящего в состав группировки «Север», известный под позывным «Бритва».
«Мина, на 3D-принтере сделанная, нажимного действия. Украинская, здесь их достаточно много», — поделился с РИА Новости «Бритва», показав этот боеприпас.
Как ранее писало URA.RU, житель Курской области погиб из-за разорвавшейся у него в кармане мины «колокольчик». Он подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, собирая металлолом. Российские военные начали разминирование приграничных районов региона в середине марта, пишет RT.
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