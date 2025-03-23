23 марта 2025

Глава Минобороны Украины: США и Украина завершили переговоры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Умеров заявил, что переговоры США и Украины прошли хорошо
Умеров заявил, что переговоры США и Украины прошли хорошо Фото:

Переговоры США и Украины завершены. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы, включая сотрудничество в энергетической сфере.

«Задача президента Украины Владимира Зеленского — достижение достойного и продолжительного мира для нашего государства и людей, а следовательно, для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью», — подчеркнул Умеров.

Ранее в отношениях между Украиной и США возникли разногласия из-за соглашения о редкоземельных ископаемых, которое, по мнению президента Зеленского, могло обременить финансовыми обязательствами несколько поколений украинцев. Однако, несмотря на это, переговоры о соглашении в области минералов продолжились и были на подходе к завершению.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Переговоры США и Украины завершены. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы, включая сотрудничество в энергетической сфере. «Задача президента Украины Владимира Зеленского — достижение достойного и продолжительного мира для нашего государства и людей, а следовательно, для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью», — подчеркнул Умеров. Ранее в отношениях между Украиной и США возникли разногласия из-за соглашения о редкоземельных ископаемых, которое, по мнению президента Зеленского, могло обременить финансовыми обязательствами несколько поколений украинцев. Однако, несмотря на это, переговоры о соглашении в области минералов продолжились и были на подходе к завершению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...