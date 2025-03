Кого раскрыли в траурном выпуске шоу «Маска» в память о Бедросе Киркорове: обзор седьмой серии

На телеканале НТВ 23 марта вышел седьмой выпуск шоу «Маска»

Филипп Киркоров не снялся со съемок седьмого выпуска шоу «Маска» Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU Седьмой выпуск шестого сезона популярного шоу «Маска» вышел на НТВ 23 марта 2025 года. Эпизод получился особенным и эмоциональным — он был посвящен памяти Бедроса Киркорова, отца председателя жюри, который ушел из жизни 18 марта. Несмотря на траур, Филипп Киркоров не отменил свое участие в съемках, а участники подготовили трогательные номера в память о Султане (как называли Бедроса). Подробнее о том, как прошло шоу и кто по итогам голосования покинул шоу — материале URA.RU. Как прошла съемка шоу «Маска» после ухода Бедроса Киркорова Перед седьмым выпуском шоу возникла интрига — состоятся ли вообще съемки программы после смерти Бедроса Киркорова? Вплоть до вечера четверга в воздухе витал вопрос, будут ли проводиться записи нового эпизода и если да, то будет ли присутствовать на них Филипп Киркоров. Однако непопулярный среди телезрителей прогноз «не будет никаких изменений» оказался верным. Председатель жюри не изменил профессиональному долгу и отработал выпуск. Во вступительной речи Киркоров сказал: «Как артист я улыбаюсь вам несмотря ни на что. Шоу должно продолжаться». Примечательно, что похороны Бедроса Киркорова состоялись на следующий день после съемок «Маски». Седьмой выпуск шоу «Маска»: Девять масок и трогательные выступления НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Кто вышел в финал шоу «Выжить в Самарканде»: сразу два участника покинули реалити Музыкальная программа седьмого выпуска состояла из девяти номеров, разбитых на три блока по три выступления. После каждого блока зрители голосовали, какая из масок должна покинуть проект. Первой выступила Утка с песней «Я за тебя умру» (киркоровский кавер на Antique «Die for you»). Перед началом номера участница зачитала трогательные стихи собственного сочинения и посвятила песню покойному отцу Киркорова. Многие зрители отметили, что Ева Власова (которую давно разгадали члены жюри) уже не скрывала свой вокал, поняв, что это бесполезно. Бык исполнил композицию «Arcade», с которой Дункан Лоуренс выиграл «Евровидение». Перед выступлением участник раздал зрителям шоколадные цветы. Председатель жюри был так впечатлен выступлением, что пообещал написать для Быка песню для «Евровидения», если тот захочет там выступить. Странное предложение, учитывая, что с 2022 года Россия отстранена от участия в конкурсе. Сокол выбрал песню «Я тебе не верю» Григория Лепса и Ирины Аллегровой. Хотя участник пытался скрыть свой настоящий голос, многие продолжали замечать сходство с Алексеем Гоманом, особенно когда Сокол характерно наклонил голову во время обсуждения. Далматин исполнил «Back to Black» Эми Уайнхаус. Участница удивила членов жюри, неожиданно появившись прямо за их спинами. Она раздала судьям красные розы и вернулась в сопровождении охранников на сцену… в клетку. Филипп Киркоров в очередной раз услышал в исполнении голос Моны. Огурчик зажег зал песней «18 мне уже» группы «Руки вверх». Номер получился не только музыкальным, но и с элементами шоу — участник по сюжету «украл» кубок проекта и поставил его на полку рядом с другими наградами. Валерия случайно или намеренно отметила белорусское произношение исполнителя, что навело на мысль о рэпере Серёге. Вождь выбрал композицию «Caruso», продемонстрировав впечатляющий вокальный диапазон. В первом куплете он пел низко и бархатно, а во втором взял высокие ноты фальцетом. Жюри разошлось во мнениях: Валерии участник напомнил Александра Панайотова, а Регине Тодоренко — Алексея Чумакова. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Кто покинул шоу «Суперстар-5» в шаге от финала: неожиданная и драматичная развязка Страус исполнил песню «Про лето» Бьянки. Регина Тодоренко перед выступлением устроила целое шоу — «наняла массажисток» для Страусильды, чтобы заглянуть ей «под хвост», и якобы обнаружила там «мощные орехи». Кроме того, ведущая где-то раздобыла старую фотографию Киркорова в нижнем белье и попросила его оставить автограф для участницы. Окунь удивил всех необычной интерпретацией композиции «Pretty Fly» группы The Offspring. Стас Костюшкин во время выступления надел повязку с глазами лягушонка Пепе в знак поддержки и настаивал, что под маской точно не оперный певец, хотя другие члены жюри заподозрили в исполнителе «академическое» прошлое. Последним выступил Боксер с песней «Занавес» Ирины Аллегровой. Номер получился мрачным и символичным — на сцене были разложены костюмы выбывших участников в неестественных позах. Участник выразил соболезнования Филиппу Киркорову, обсуждения не было, версии не прозвучали. Киркоров и Тодоренко не скрывали слёз. Кого раскрыли в седьмом выпуске шоу «Маска» По результатам зрительского голосования в номинацию на раскрытие попали три участника: Бык, Далматин и Окунь. Зрители спасли Далматина, а судьи во второй раз подряд решили оставить в проекте Окуня. Перед раскрытием Быка жюри высказало свои версии: Тимур Родригез предположил, что под маской скрывается Егор Шип, Регина Тодоренко — Саша Стоун, Валерия — ЮрКисс, а Филипп Киркоров и Стас Костюшкин сошлись во мнении, что это ВладиМир. Когда маска была снята, выяснилось, что Киркоров и Костюшкин оказались правы — под ней действительно скрывался ВладиМир (Владимир Киселев-младший), сын известного музыкального продюсера и медиамагната Владимира Киселева, руководителя группы «Земляне» и владельца одной из крупнейших медиа-групп в стране. На прощание ВладиМир исполнил песню «Grenade» и обратился к жюри: «Благодарю зрителей и всех, кто имеет отношение к проекту. И, Филипп Бедросович, обещанная песня, я всё-таки буду ждать», намекая на предложение Киркорова написать композицию для потенциального выступления на «Евровидении». Итоги седьмого выпуска шоу «Маска» и прогнозы на будущее НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Кто покинул шоу «Выжить в Самарканде» в девятом выпуске: Щербаков схлестнулся с Татарченковой Седьмой выпуск шоу «Маска» запомнится зрителям не только уходом ВладиМира, но и эмоциональной атмосферой, созданной в память о Бедросе Киркорове. Примечательно, что эпизод вышел в день его похорон, что добавило происходящему на экране особый символизм. Бык уже давно был главным кандидатом на выбывание, хотя изначально многие считали, что под этой маской скрывается Егор Крид. Впрочем, не менее вероятным кандидатом на вылет казался Боксер, но его, очевидно, полюбили и телезрители, и Филипп Киркоров, поэтому он продолжает оставаться в проекте, несмотря на регулярное попадание в номинации. В следующем выпуске, судя по комментариям жюри, с большой вероятностью может быть раскрыт Далматин или Утка. Впрочем, на этом шоу предсказать что-либо с точностью невозможно — каждую неделю программа преподносит зрителям новые сюрпризы. 