Shot: над Ростовом слышны взрывы

Над Ростовом-на-Дону произошло несколько взрывов. Предположительно, в пригороде работают силы ПВО, сообщают местные жители.
«Жители Северного района и Суворовского сообщают о вспышках в небе. Также о громких звуках пишут жители села Чалтырь», — пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее аналогичные инциденты происходили в других городах региона, включая Калач-на-Дону, где также были зафиксированы взрывы и активация системы ПВО. По предварительным данным, взрывы могли быть связаны с перехватом украинских дронов, пролетавших на низкой высоте.
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