23 марта 2025

Shot: над Ростовом слышны взрывы

Shot: над Ростовом-на-Дону произошло несколько взрывов
© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон влетел в капот машины
Дрон влетел в капот машины Фото:

Над Ростовом-на-Дону произошло несколько взрывов. Предположительно, в пригороде работают силы ПВО, сообщают местные жители. 

«Жители Северного района и Суворовского сообщают о вспышках в небе. Также о громких звуках пишут жители села Чалтырь», — пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее аналогичные инциденты происходили в других городах региона, включая Калач-на-Дону, где также были зафиксированы взрывы и активация системы ПВО. По предварительным данным, взрывы могли быть связаны с перехватом украинских дронов, пролетавших на низкой высоте.

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Над Ростовом-на-Дону произошло несколько взрывов. Предположительно, в пригороде работают силы ПВО, сообщают местные жители.  «Жители Северного района и Суворовского сообщают о вспышках в небе. Также о громких звуках пишут жители села Чалтырь», — пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Ранее аналогичные инциденты происходили в других городах региона, включая Калач-на-Дону, где также были зафиксированы взрывы и активация системы ПВО. По предварительным данным, взрывы могли быть связаны с перехватом украинских дронов, пролетавших на низкой высоте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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