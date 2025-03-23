23 марта 2025

Полиция жестко разогнала митинг сторонников мэра Стамбула

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция применила слезоточивый газ на митинге в Турции
Полиция применила слезоточивый газ на митинге в Турции Фото:

Сотрудники полиции Турции применили жесткие меры для разгона участников митинга в Стамбуле, выразивших поддержку арестованному мэру Экрему Имамоглу. Протестующие были вытеснены в направлении станции метро Везнеджилер.

«После окончания митинга перед зданием мэрии некоторые участники акции остались в парке Сарачхане и продолжили бросать бутылки и фейерверки в полицейских, а также кричать им кричалки. Через несколько минут полиция, вновь за воскресенье [23 марта], применила слезоточивый газ и начала жестко выдавливать участников акции из парка», — сообщил с места событий корреспондент РИА Новости.

Затем сотрудники правоохранительных органов продолжили преследование до станции метро Везнеджилер. Она находится в нескольких сотнях метров от парка.

Как URA.RU писало ранее, Экрем Имамоглу пользуется поддержкой народа. Он набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз Народно-республиканской партии Турции. 23 марта суд арестовал мэра в рамках расследования дела о коррупции и мошенничестве. Его отстранили от обязанностей главы города, пишет «Национальная Служба Новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники полиции Турции применили жесткие меры для разгона участников митинга в Стамбуле, выразивших поддержку арестованному мэру Экрему Имамоглу. Протестующие были вытеснены в направлении станции метро Везнеджилер. «После окончания митинга перед зданием мэрии некоторые участники акции остались в парке Сарачхане и продолжили бросать бутылки и фейерверки в полицейских, а также кричать им кричалки. Через несколько минут полиция, вновь за воскресенье [23 марта], применила слезоточивый газ и начала жестко выдавливать участников акции из парка», — сообщил с места событий корреспондент РИА Новости. Затем сотрудники правоохранительных органов продолжили преследование до станции метро Везнеджилер. Она находится в нескольких сотнях метров от парка. Как URA.RU писало ранее, Экрем Имамоглу пользуется поддержкой народа. Он набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз Народно-республиканской партии Турции. 23 марта суд арестовал мэра в рамках расследования дела о коррупции и мошенничестве. Его отстранили от обязанностей главы города, пишет «Национальная Служба Новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...