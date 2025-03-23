Ученые выяснили, как «усыпить» рак

Ученые из Лаборатории Джексона в США выяснили, что фрагменты РНК, известные как ASO, способны активировать генетические элементы, которые обладают «ядовитым» действием, тем самым подавляя рост раковых клеток. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature Communications.
«Раковые клетки подавляют активность токсичного экзона, что способствует разрастанию опухолей... При введении в раковые клетки ASO (антисмысловые олигонуклеотиды — синтетические фрагменты РНК, которые можно настроить на активацию „ядовитых экзонов“) эффективно восстанавливают способность организма подавлять развитие опухолей», — передает слова ученных Газета.ru.
Колоректальный рак является одним из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний, симптомы которого могут включать анемию, усталость и повышенную температуру. Важность ранней диагностики этой болезни подчеркивается рекомендациями врачей проводить регулярные колоноскопии, особенно у лиц с генетической предрасположенностью и вредными привычками.
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