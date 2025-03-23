23 марта 2025

Ученые выяснили, как «усыпить» рак

NatCom: активация особых фрагментов РНК усыпляет раковые клетки
© Служба новостей «URA.RU»
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Результаты исследования помогут в разработке новых методов борьбы с раком
Результаты исследования помогут в разработке новых методов борьбы с раком Фото:

Ученые из Лаборатории Джексона в США выяснили, что фрагменты РНК, известные как ASO, способны активировать генетические элементы, которые обладают «ядовитым» действием, тем самым подавляя рост раковых клеток. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature Communications.

«Раковые клетки подавляют активность токсичного экзона, что способствует разрастанию опухолей... При введении в раковые клетки ASO (антисмысловые олигонуклеотиды — синтетические фрагменты РНК, которые можно настроить на активацию „ядовитых экзонов“) эффективно восстанавливают способность организма подавлять развитие опухолей», — передает слова ученных Газета.ru.

Колоректальный рак является одним из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний, симптомы которого могут включать анемию, усталость и повышенную температуру. Важность ранней диагностики этой болезни подчеркивается рекомендациями врачей проводить регулярные колоноскопии, особенно у лиц с генетической предрасположенностью и вредными привычками.

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Ученые из Лаборатории Джексона в США выяснили, что фрагменты РНК, известные как ASO, способны активировать генетические элементы, которые обладают «ядовитым» действием, тем самым подавляя рост раковых клеток. Исследование было опубликовано в научном журнале Nature Communications. «Раковые клетки подавляют активность токсичного экзона, что способствует разрастанию опухолей... При введении в раковые клетки ASO (антисмысловые олигонуклеотиды — синтетические фрагменты РНК, которые можно настроить на активацию „ядовитых экзонов“) эффективно восстанавливают способность организма подавлять развитие опухолей», — передает слова ученных Газета.ru. Колоректальный рак является одним из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний, симптомы которого могут включать анемию, усталость и повышенную температуру. Важность ранней диагностики этой болезни подчеркивается рекомендациями врачей проводить регулярные колоноскопии, особенно у лиц с генетической предрасположенностью и вредными привычками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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