Прокуратура Владивостока взяла на контроль дело о сгоревших дотла 22 автомобилях

Прокуратура Первомайского района города Владивостока взяла под контроль расследование поджога 22 автомобилей, произошедшего 24 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В ночное время 24 марта 2025 года в районе дома 17 по улице Надибаидзе во Владивостоке неустановленное лицо совершило поджог автомобиля. Огонь перекинулся и охватил 22 рядом стоящих машины, которые выгорели полностью», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Ранее URA.RU сообщало, что во Владивостоке ночью на автостоянке сгорели около 30 машин. МЧС потушили огонь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.