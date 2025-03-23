23 марта 2025

Прокуратура Владивостока взяла на контроль дело о сгоревших дотла 22 автомобилях

Прокуратура Владивостока взяла под контроль расследование поджога 22 автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Машины сгорели в Приморье
Машины сгорели в Приморье Фото:

Прокуратура Первомайского района города Владивостока взяла под контроль расследование поджога 22 автомобилей, произошедшего 24 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ночное время 24 марта 2025 года в районе дома 17 по улице Надибаидзе во Владивостоке неустановленное лицо совершило поджог автомобиля. Огонь перекинулся и охватил 22 рядом стоящих машины, которые выгорели полностью», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало, что во Владивостоке ночью на автостоянке сгорели около 30 машин. МЧС потушили огонь. 

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Прокуратура Первомайского района города Владивостока взяла под контроль расследование поджога 22 автомобилей, произошедшего 24 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В ночное время 24 марта 2025 года в районе дома 17 по улице Надибаидзе во Владивостоке неустановленное лицо совершило поджог автомобиля. Огонь перекинулся и охватил 22 рядом стоящих машины, которые выгорели полностью», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что во Владивостоке ночью на автостоянке сгорели около 30 машин. МЧС потушили огонь. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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