США пообещали безоговорочную поддержку Израилю

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил полную поддержку Израилю со стороны Соединенных Штатов в связи с продолжающимися военными действиями в секторе Газа. Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.
«Госсекретарь Рубио выразил полную и безоговорочную поддержку Соединенных Штатов Израилю и проводимой им политике», — написал Гендельман. Он уточнил, что соответствующие заверения были даны в ходе телефонного разговора между Рубио и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Поддержка США Израилю приходит на фоне недавнего решения премьер-министра Нетаньяху возобновить военные действия в секторе Газа после того, как ХАМАС отказался принять американский план по продлению перемирия и освобождению заложников. Это решение последовало после периода перемирия, в течение которого стороны пытались найти дипломатическое решение конфликта.
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