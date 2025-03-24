Сенатор Пушков: Мерц намерен сделать «Четвертый рейх»

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Сенатор РФ Пушков раскритиковал власти Германии
Сенатор РФ Пушков раскритиковал власти Германии Фото:

Немецкое правительство пытается милитаризовать общество и превратить страну в «Четвертый Рейх», заявил сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков. По его мнению, это происходит через СМИ и публичные заявления, направленные на усиление военных настроений среди населения. Поводом для критики стала обложка немецкого журнала «Штерн».

«Происходит милитаризация сознания в Германии. Обложка журнала „Штерн“ вопрошает молодых немцев: „Готов ли ТЫ воевать за Германию?“ Мерц намерен возродить германскую военную машину, а на СМИ возложена задача провоенной пропаганды. Нынешние германские власти намерены изменить такое положение дел: они встали на путь превращения Германии в военизированный „Четвертый Рейх“», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор также отметил, что большинство молодых граждан Германии не желают служить в армии и участвовать в военных действиях, особенно против России. Однако, по его словам, текущее правительство Германии стремится изменить эту тенденцию, активизируя рекрутинг и военную пропаганду.

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Немецкое правительство пытается милитаризовать общество и превратить страну в «Четвертый Рейх», заявил сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков. По его мнению, это происходит через СМИ и публичные заявления, направленные на усиление военных настроений среди населения. Поводом для критики стала обложка немецкого журнала «Штерн». «Происходит милитаризация сознания в Германии. Обложка журнала „Штерн“ вопрошает молодых немцев: „Готов ли ТЫ воевать за Германию?“ Мерц намерен возродить германскую военную машину, а на СМИ возложена задача провоенной пропаганды. Нынешние германские власти намерены изменить такое положение дел: они встали на путь превращения Германии в военизированный „Четвертый Рейх“», — написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор также отметил, что большинство молодых граждан Германии не желают служить в армии и участвовать в военных действиях, особенно против России. Однако, по его словам, текущее правительство Германии стремится изменить эту тенденцию, активизируя рекрутинг и военную пропаганду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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