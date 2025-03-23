Экс-владельца патронного завода в Подмосковье заочно приговорили к 15 годам

Бывший владелец ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ), Хорхе Портилья-Сумин, признан виновным в хищении у оборонного предприятия и заочно приговорен к 15 годам колонии. Портилья-Сумин совершил мошенничество на сумму 179,1 млн рублей и присвоил 250 акций завода.
«Заочный процесс над 61-летним Хорхе Портильей-Суминым проходил в Московском областном суде в закрытом режиме и растянулся на три с половиной года. На вынесение самого приговора судья Андрей Наумов удалился еще 20 декабря 2024 года. В итоге он признал подсудимого виновным в организации крупного и особо крупного мошенничеств, легализации денежных средств, фальсификации доказательств по гражданскому делу и преднамеренном банкротстве», — пишет «Коммерсантъ».
Оперативники установили, что Хорхе Портилья-Сумин и сообщники завладели оборонным заводом через фиктивное банкротство, но уголовное дело тогда не возбудили. Лишь в 2014 году МВД и прокуратура расследовали хищения на КСПЗ, после чего завели дело о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
КСПЗ снабжал теплом Климовск, но платежи за энергию вместо газовщиков уходили на счета завода. Первый замгендиректора Алексей Гарин вывел 65 млн руб. в свою фирму. В 2005 году Портилья-Сумин оформил покупку оборудования на 73 млн руб. через фиктивную сделку, расплатившись ничем не обеспеченными векселями.
Позже он с экс-гендиректором Евгением Шишовым через фирмы-прокладки вывел еще 110 млн руб. После аферы Портилья-Сумин скрылся за границей. Гарин, Шишов и другие фигуранты признали вину и получили сроки, но были освобождены, отбыв их в СИЗО и под арестом.
«Климовский специализированный патронный завод» ранее уже попадал в скандал — первый замгендиректора Алексей Гарин и главный электрик предприятия Иван Легков подозреваются в вымогательстве денег у своих сотрудников. Также в Подольске произошла авария в котельной КСПЗ, из-за которой отключили отопления в значительной части Подольска в середине января.
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