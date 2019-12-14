В Югре отпущен из-под стражи адвокат, обещавший за взятку в суде оправдательный приговор клиенту

Сургутский городской суд выпустил Виталия Бухтоярова на свободу под запретом определенных действий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сургутским городским судом выпущен из-под стражи адвокат Виталий Бухтояров, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Бухтояров находился под арестом два месяца после того, как было возбуждено дело. Сейчас по истечению этого срока нужно было принимать решение о дальнейшей мере пресечения. Следователи просили продлить нахождение по стражей, адвокаты настаивали на домашнем аресте, но суд вообще его отпустил», — рассказал инсайдер.

Дозвониться до пресс-службы городского суда корреспонденту «URA.RU» не удалось. В пресс-службе следственного комитета ХМАО также не ответили на телефонный звонок.

Ранее «URA.RU» уже сообщало об этом расследовании. По версии следствия, Бухтояров обещал за 2,5 миллиона рублей своему клиенту решить вопрос об изменении меры пресечения, а затем и вынести по его уголовному делу оправдательный приговор. Деньги якобы должны были быть переданы некоему должностному лицу в суде. Адвокат был задержан силовиками с поличным в момент получения наличных средств.