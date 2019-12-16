15 декабря 2019
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12 декабря 2019

Югорчанка пыталась спровоцировать массовое ДТП из-за неразделенной любви. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com , мигалка, полиция, проблесковый маячок, полицейская сирена
Жительница Нефтеюганска устроила переполох на дороге из-за проблем в личной жизниФото: depositphotos.com

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) пыталась спровоцировать массовое ДТП на перекрестке улиц Нефтяников и Петухова. Видео с ее неадекватными маневрами попало в социальные сети.

На записи видно, что автомобиль двигается кругами по перекрестку, создавая помехи водителям других машин. Затем девушка разворачивается и начинает ездить по окрестным улицам задним ходом. «Она… вообще не в себе», — комментирует ситуацию автор ролика.

По информации источника «URA.RU», водитель была задержана сотрудниками ГИБДД. Свое поведение она объяснила неразделенной любовью и желанием таким образом привлечь к себе внимание. Госавтоинспекторы составили на нарушительницу несколько административных протоколов. Несчастной влюбленной грозит денежный штраф и лишение водительских прав на срок до четырех месяцев. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили корреспонденту «URA.RU» эту информацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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