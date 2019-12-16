Жительница Нефтеюганска (ХМАО) пыталась спровоцировать массовое ДТП на перекрестке улиц Нефтяников и Петухова. Видео с ее неадекватными маневрами попало в социальные сети.
На записи видно, что автомобиль двигается кругами по перекрестку, создавая помехи водителям других машин. Затем девушка разворачивается и начинает ездить по окрестным улицам задним ходом. «Она… вообще не в себе», — комментирует ситуацию автор ролика.
По информации источника «URA.RU», водитель была задержана сотрудниками ГИБДД. Свое поведение она объяснила неразделенной любовью и желанием таким образом привлечь к себе внимание. Госавтоинспекторы составили на нарушительницу несколько административных протоколов. Несчастной влюбленной грозит денежный штраф и лишение водительских прав на срок до четырех месяцев. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили корреспонденту «URA.RU» эту информацию.