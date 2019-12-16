Из главного бизнес-центра Челябинска эвакуируют людей

Людей отводят за 150 метров от здания (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска идет эвакуация из высотного бизнес-центра «Челябинск-Сити», передает корреспондент «URA.RU». На улицу выводят посетителей и арендаторов офисов.

«Опасности нет. Эвакуация проводится в учебных целях», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

23-этажный бизнес-центр «Челябинск-Сити» расположен в самом центре Челябинска, на пешеходной улице Кировка. При высоте в 111 метров он является самым высоким зданием в городе и на всем Южном Урале.