15 декабря 2019
14 декабря 2019
13 декабря 2019

Из главного бизнес-центра Челябинска эвакуируют людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарно-тактические учения на здании «Челябинск-сити». Челябинск, челябинск-сити, пожарная лестница, здание
Людей отводят за 150 метров от здания (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска идет эвакуация из высотного бизнес-центра «Челябинск-Сити», передает корреспондент «URA.RU». На улицу выводят посетителей и арендаторов офисов.

«Опасности нет. Эвакуация проводится в учебных целях», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

23-этажный бизнес-центр «Челябинск-Сити» расположен в самом центре Челябинска, на пешеходной улице Кировка. При высоте в 111 метров он является самым высоким зданием в городе и на всем Южном Урале.

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