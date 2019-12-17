Депутата, который дал взятку бывшему мэру Челябинска, уволили

Сергея Селещука (справа) сняли с поста председателя комиссии гордумы Фото: Кондрат Александров © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Сергея Селещука, проходящего в качестве взяткодателя по делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, сняли с должности председателя комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу гордумы. Такое решение принято на заседании 17 декабря в связи с соответствующим заявлением самого депутата, сообщили «URA.RU» его коллеги.

«Селещук написал заявление с просьбой освободить его от должности председателя комиссии. Заявление удовлетворили. После заседания собирается фракция „Единой России“, где Селещук будет выведен из ее состава», — добавил собеседник.

По версии следствия, Селещук дал «откат» бывшему мэру и вице-губернатору Евгению Тефтелеву с контракта на 700 млн рублей на строительство самой большой в регионе школы — в микрорайоне Парковый. Возбуждено дело о превышении полномочий и получении взятки. Депутат проходит по делу свидетелем, поскольку пошел на сотрудничество со следствием и дал показания еще и на экс-начальника управления капстроительства администрации Челябинска Евгения Пашкова.

Селещука отпустили под подписку о невыезде. Получить его комментарий не удалось — телефон депутата не отвечает. В следственном управлении СКР по региону подробности дела не комментируют.