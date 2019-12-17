Раскрыта причина недоверия россиян к пенсионной реформе

Граждане РФ уже не верят в то, что власти способны улучшить пенсионную систему страны Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Россияне хорошо помнят негативные последствия реформ конца 1980-х и начала 1990-х годов и в связи с этим уже не доверяют любым инициативам властей по изменению пенсионной системы страны. Такое мнение высказал экономист, президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

«Наш народ помнит и „павловскую“ реформу 1991 года, и последующий гайдаровский разгром вкладов в Сбербанке — фактически, советских пенсионных накоплений. Можно сказать, у людей имеется генетическая память, которая не позволяет накопительным пенсионным системам в принципе доверять. Как и любой пенсионной реформе…», — сообщил он журналистам издания «Свободная пресса».

Ранее эксперты назвали причину, по которой россияне смирились с пенсионной реформой: аналитики полагают, что все дело в том, что граждане РФ попросту не верят в то, что протестные митинги и демонстрации приведут к какому-либо результату.

С 1 января 2019 года в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). В 2018 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет, напоминает агентство Nation News. По мнению ряда экономистов, проводящиеся изменения в пенсионной системе России вполне могут резко ударить по всем поколениям граждан страны, а не только по старикам.