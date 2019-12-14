Названа причина, почему пожилые россияне смирились с пенсионной реформой

Россияне посчитали, что протестовать против пенсионной реформы просто бессмысленно Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Пожилые граждане России поняли, что с помощью митингов и протестных акций они точно не смогут убедить власть отказаться от повышения пенсионного возраста. Поэтому россияне предпочли попросту смириться с пенсионной реформой.

«В России существенно проще проводить непопулярные реформы, чем на Западе. Политики в демократических странах опасаются делать резкие шаги, зная, что им это все ближе к выборам припомнят избиратели — а если избиратели забудут, то политические оппоненты им обязательно напомнят, — что ведёт к оттягиванию тяжёлых, но представляющихся необходимыми решений и к перекладыванию ответственности на уже следующее поколение политиков. В России таких опасений у власти меньше», — рассказал изданию «Свободная пресса» исполнительный директор Международной мониторинговой организации СисЭмо (CIS-EMO) Станислав Бышок.

Ранее сообщалось, что власть в России не пойдет на снижение пенсионного возраста, пока в стране не появится сильное левое движение. Такое мнение высказал политический обозреватель Дмитрий Галкин. Он обратил внимание на опыт Польши, где пенсионный возраст повысили в 2012 году, но отменили такое решение через пять лет. Это якобы произошло именно из-за наличия сильной левой оппозиции в этой стране.

С 1 января 2019 года в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). В 2018 году мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет, напоминает агентство Nation News.