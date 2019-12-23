На Урале значительно похолодает перед Новым годом

На Урале ожидается похолодание до минус 20 градусов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В предновогоднюю неделю на Урале похолодает до минус 20 градусов. В целом морозная температура установится на всей азиатской части России. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По данным синоптика, в начале недели на юге Западной Сибири ожидается минус 11-16 ночью и минус 7-12 градусов днем. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях пройдет снег, возможны метели. Сильные морозы ожидаются в Красноярском крае и в Иркутской области — ночью около минус 30 градусов, днем — минус 20.

Морозная погода удержится и на Урале. По данным «Гисметео», к концу недели в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях ожидается похолодание до минус 15 градусов. Немного теплее будет в Пермском крае, где температура не превысит минус 8 градусов днем. Достаточно морозно будет в ХМАО, где в середине недели ожидается похолодание до минус 27 градусов днем. А на Ямале ожидаются сильные морозы и похолодание до минус 30 градусов.

В центральной части европейской территории страны будет достаточно тепло — в столице России воздух прогреется до 8 градусов выше нуля.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что зима в России будет с большими перепадами температур, передает «Национальная служба новостей».