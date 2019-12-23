22 декабря 2019
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Южноуралец два года жил с трупом

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело пролежало в погребе почти два годаФото: Анна Майорова © URA.RU

Житель села Уйское (Челябинская область) два года хранил в погребе своего дома труп знакомого, убитого в ходе ссоры. Тело жертвы сотрудники полиции нашли летом, а хозяина отдали под суд, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Сам инцидент произошел в 2017 году. Хозяин дома, находясь в состоянии опьянения, набросился с ножом на своего приятеля. Мужчина от полученных ранений скончался. Хозяин дома сбросил его тело в погреб.

«Была проведена генетическая экспертиза, в результате которой установлена личность потерпевшего — жителя Кировской области, — сообщили в пресс-службе прокуратуры. — Уйский народный суд приговорил обвиняемого 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима».

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