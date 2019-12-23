Освободившийся мандат депутата Госдумы распределят осенью 2020 года

23 декабря депутат Госдумы Алексей Бурнашов заявил об отказе от мандата Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Мандат депутата Государственной Думы Алексея Бурнашова будет распределен в единый день голосования в сентябре 2020 года, сообщил «URA.RU» инсайдер, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что довыборы затронут четвертую часть территории Пермского края.

«Довыборы по округу № 59, который сейчас представляет Алексей Бурнашов, состоятся в сентябре, в единый день голосования», — пояснил «URA.RU» инсайдер. Он уточнил, что в крайизбиркоме уже стали готовиться к предстоящей кампании.

Часть жителей Прикамья в новом году будет выбирать не только депутата Госдумы, но и депутата Законодательного Собрания Пермского края. Округ № 13 краевого парламента, который освободился осенью этого года в связи с осуждением Владимира Подкорытова, полностью входит в территорию округа № 59 Госдумы. «В связи с тем, что Бурнашов складывает с себя полномочия, то повышается вероятность того, что и довыборы в краевой парламент по трем округам пройдут в единый день голосования», — уточнил «URA.RU» источник.

В пресс-службе избирательной комиссии Пермского края сообщили «URA.RU», что пока нет официального подтверждения отставки Бурнашова, говорить о сроках проведении выборов по его округу преждевременно.

«URA.RU» рассказывало, что депутат Бурнашов 23 декабря написал на своей странице в Facebook о том, что досрочно сложит полномочия народного избранника. Причины досрочного ухода из Госудмы он не назвал.