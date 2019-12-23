Названы политические итоги-2019 для «Единой России»

«Единая Россия» усиливает положение в регионах, считает политолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прогнозы экспертов о том, что «Единая Россия» проиграет на выборах в 2019 году не сбылись. Таким мнением с «URA.RU» поделился директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Эти эксперты посрамлены. Они предполагали до восьми вторых туров на выборах в регионах — ни одного не случилось. Те, кто выдвигались как самовыдвиженцы — выборы проиграли», — заявил Мартынов. Эксперт напомнил, что на последнем съезде «Единой России» прозвучал тезис о том, что участвовать членам партии «под нейтральным флагом» недопустимо.

Комментируя прошедшие в Хакасии досрочные выборы главы Абакана, где при губернаторе-коммунисте мэром выбрали единоросса Алексея Лемина, Мартынов отметил, что градоначальник получил должность благодаря взаимодействию с избирателями. «Кандидат шел на выборы города со значком партии, открыто общался с народом, признал ошибки властей и предложил реальное решение проблем», — пояснил эксперт. Специалист напомнил, что ранее подобный случай произошел в Иркутской области. Там, при оппозиционном губернаторе «Единая Россия» удерживает власть в крупном городе региона — Братске.

Также политолог отметил, что доля тех, кто признает легитимность выборов растет. «Это отмечают и иностранные эксперты, и электронное голосование подтверждает — выборы в России совершенствуются. „Единая Россия“ при этом укрепляет свои позиции на фоне того, как другие старейшие партии угасают», — рассказал Мартынов.

Еще одним главным итогом года стало то, что «Единая Россия» преодолела негативный тренд, сложившийся вокруг нее после пенсионной реформы. «Не „Единая Россия“ затевала пенсионную реформу, но будучи властной партией, взяла удар на себя. Причем, она устояла и даже увеличила результат на выборах», — пояснил специалист. Он отметил, что подобные реформы в других странах заканчивалась потерей власти.