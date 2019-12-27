26 декабря 2019
25 декабря 2019

Свердловские бизнесмены создают систему «Google.Похороны»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, смерть, ритуальная служба, похороны
Все ритуальные услуги можно заказать на одном сайтеФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Екатеринбургские бизнесмены создали сайт-платформу, которая объединяет похоронные агентства десятков городов России. Договоренности между екатеринбургским МУП «Комбинат спецобслуживания» (он, как распорядитель екатеринбургских кладбищ, стал инициатором процесса) подразумевают, что к системе подключаются похоронные агентства в десятках городах страны. Об этом «URA.RU» сообщил директор МУП Дмитрий Хазов.

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«В случае необходимости человек, у которого случилось горе, может зайти на сайт, выбрать город, в котором живет, и услугу, которой хочет воспользоваться. Это может быть как традиционные похороны, так и кремация», — рассказал агентству господин Хазов. По его словам, сейчас из-за отсутствия внимания государства к этой сфере, организацией похорон может заняться любой человек и на рынке много самых разнообразных мошенников. Портал предназначен для защиты от недобросовестных игроков и спекулянтов, поскольку обещается, что включенные в платформу агентства имеют хорошую репутацию.

Разумеется, создатели системы, которую условно можно назвать «Google.Похороны», не предусматривают мобильного приложения. Однако наличие сайта-платформы может помочь избежать конфликтов и неприятностей с конкурирующими за покойника агентами, полагают разработчики. Это явление распространено повсеместно на территории всей России, когда пользующиеся информацией оперативных служб агенты пытаются получить документы покойного и заработать на посредничестве при организации похорон. Этой процедурой, напоминают в МУП, может заняться каждый гражданин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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