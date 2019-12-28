В Екатеринбурге автомобиль «Росинкасса» сбил ребенка, проскочив перекресток на красный сигнал светофора. В Свердловском областном управлении «Росинкасс» решено уволить шофера.
«Все закончилось благополучно, никто не пострадал. В понедельник этот водитель будет уволен», — сообщил «URA.RU» Александр Нуров, начальник Свердловского областного управления «Росинкасс».
Видеозапись инцидента опубликовал портал E1.ru. На записи видно, что один бронированный микроавтобус «Росинкасс» буксирует другой инкассаторский броневик. На перекрестке улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна после того, как зажегся красный сигнал светофора, водитель-инкассатор, ускорившись, продолжает движение. Он проскочил, едва не устроив массовое ДТП, перед носом тронувшихся автомобилей из перпендикулярного потока. При этом сбил ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу. После этого ребенок встал и убежал, видимо испугавшись. В ГИБДД Екатеринбурга пообещали прокомментировать инцидент позже.