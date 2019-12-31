В Екатеринбурге второй раз за день внепланово сел самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, самолет, airbus a320neo, аирбас
Лайнер направлялся из Москвы в ПермьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил внеплановую посадку самолет авиакомпании «Аэрофлот». Лайнер направлялся в Пермь из Москвы, однако из-за сложных погодных условий вынужден был сесть в столице Урала.

«Рейс SU-1200 Москва — Пермь совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга в связи со сложными метеоусловиями в аэропорту прибытия», — сообщил «URA.RU» директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских.

Во вторник утром вынужденную посадку в Екатеринбурге также совершил самолет «Уральских авиалиний». Он внепланово сел в столице Урала из-за неисправностей в двигателе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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