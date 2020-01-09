Мэрию Перми проверят из-за миллионных трат на Новый год

Пермское УФАС проверит законность проведенных торгов на организацию новогодних мероприятий в городе Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В первые рабочие дни после январских праздников 2020 года Пермское УФАС проверит деятельность Агентства социокультурных проектов (АСП) Перми (структурное подразделение мэрии). Об этом «URA.RU» рассказал глава пермских антимонопольщиков Александр Плаксин. Проверят более 20 закупок, которые АСП провело с 18 по 30 декабря на сумму более восьми миллионов рублей без объявления торгов.

«10 января мы рассмотрим жалобу на конкурс по строительству новогодней сцены на эспланаде», — рассказал «URA.RU» Плаксин. Он пояснил, что антимонопольщики проверят и другие закупки АСП, которые провело агентство в последние дни 2019 года.

По данным картотеки СБИС, АСП без проведения торгов провело ряд закупок, связанных с оформлением выставок, изготовлением баннеров, услуг по содержанию ледовых скульптур, предоставлением аудио и видео-оборудования, обустройством ледовых аттракционов и услуги по прямой трансляции новогодней ночи с городской эспланады. По многим закупкам подведение итогов (определение поставщика) происходило уже через несколько минут после публикации самой закупки.

В пресс-службе мэрии Перми пояснили «URA.RU», что все процедуры проведены на законных основаниях. «Положение о закупке МАУ „Агентства социокультурный проектов“ не запрещает проведение закупки у единственного поставщика (согласно 223 ФЗ)», — рассказали «URA.RU» в мэрии. При этом там не ответили на вопросы о том, почему необходимо было производить закупку без проведения торгов и почему закупка произведена за несколько дней до предстоящих событий, о наступлении которых было известно заранее.

«URA.RU» рассказывало, что мэрия Перми пошла на нарушение закона, чтобы спасти Новый год. Под сомнение поставили законность возведения праздничной сцены на городской эспланаде.